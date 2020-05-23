23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Yunus Emre Sel: Rahmi Anıl Başaran'la prensip anlaşmasına varıldı

Süper Lig lideri Trabzonspor'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel açıkladı. Sel, "Takım olarak en erken çalışmalara başlayan ekiplerden bir tanesi Trabzonspor. Sörloth sakatlığından dolayı takımla çalışmıyor, önümüzdeki hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Ndiaye'de sakatlığını atlattı fakat Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları sürüyor" ifadelerini kullanırken, "Rahmi Anıl Başaran için hem kulübüyle hem de kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı" dedi.
23.05.2020
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