12 Mayıs 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

'de lider durumda bulunan , günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, toparlanma, dayanıklılık ve adaptasyon çalışmaları yaptı.

, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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