Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen iki antrenmanda bordo-mavililer, toparlanma, dayanıklılık ve adaptasyon çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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