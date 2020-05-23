Anıl resmen Trabzonspor’da
Türkiye'nin 10 Mayıs'ta ilk kez Fotomaç'tan öğrendiği Anıl Başaran transferi resmiyete dökülüyor.
Türkiye'nin 10 Mayıs'ta ilk kez Fotomaç'tan öğrendiği Anıl Başaran transferi resmiyete dökülüyor. Bordo-mavili ekibin Balıkesirspor ile görüşmeleri olumlu sonuçlandı, müjdeli haberi kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Kadir Dağlı verdi. Dağlı "Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüştük. Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık. Transferi bayramdan sonra resmiyet kazanacak. Bu sezon 6 maç daha bizimle olacak. Sonra nasipse Trabzon'a gidecek" diye konuştu.
'FAYDALI OLUR'
Altay'ın hocası Ali Tandoğan, Radyospor'a konuştu, Balıkesirspor'dan eski oyuncusu Anıl Başaran için Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ile görüştüğünü belirtti. Tandoğan "Anıl çok iyi bir golcü. 20 yaşında ve çabuk öğreniyor. Faydalı olur" dedi. Genç hoca, Fırtına'nın istediği Altay'ın stoperi Cenk Özkacar'ı da övdü.
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