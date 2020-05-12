12 Mayıs 2020, Salı

TRABZONSPOR

Ndiaye haftaya takıma katılacak

Ndiaye haftaya takıma katılacak
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.05.2020

Lige verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye, antrenmanlarına takımdan ayrı salonda devam ediyor. Güç depolayan ve ameliyat olduğu ayağını güçlendirmeye çalışan Senegalli yıldıza eski formunu yakalaması için özel bir antrenman programı verildi.

Lige verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye, antrenmanlarına takımdan ayrı salonda devam ediyor. Güç depolayan ve ameliyat olduğu ayağını güçlendirmeye çalışan Senegalli yıldıza eski formunu yakalaması için özel bir antrenman programı verildi. Ndiaye'nin 10 gün içerisinde takımla çalışmalara başlayabileceği ifade edildi.

Bencharki iddiası haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Trabzonspor'dan sürpriz transfer!
Süper Lig'de yılın takımını açıkladılar! Süper Lig'de yılın takımını açıkladılar!
Sörloth o listede ilk 10'a girdi! Ronaldo ve Messi... Sörloth o listede ilk 10'a girdi! Ronaldo ve Messi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör