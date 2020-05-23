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TRABZONSPOR

Novak ev bakıyor

Novak ev bakıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Karadeniz ekibinin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Filip Novak'tan heyecanlandıran haber geldi...

Karadeniz ekibinin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Filip Novak'tan heyecanlandıran haber geldi... Çek oyuncu, kız arkadaşı Kaderine Provaznikova ile birlikte önceki gün şehirde ev baktılar. Yeni projeleri incelediler. Provaznikova bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Taraftarlar "Ev baktığına göre belli ki anlaşma sağlanmış" yorumunda bulundular.
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