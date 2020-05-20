Yaşar Kibar Güven: Futbolcularımız sahada çok mutlu

Trabzonspor'un Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, şampiyonluk hedefine kilitlendiklerini söyledi. Corona virüsü günlerinde dur durak demeden çalışan Güven, "Futbolcularımızı antrenman sahasında çok mutlu" dedi.

Karadeniz temsilcisi corona virüsü salgınının dünyayı sardığı dönemde kendini en iyi izole eden takımların başında geliyor. Şu ana kadar kulüpte yapılan 3 testin sonuçları da negatif çıkarken Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven ve ekibinin çalışmaları takdir topluyor. Yaşar Kibar Güven de hem ligin kalanı hem de corona virüsü ile mücadeleleriyle ilgili detayları paylaştı. Güven "Artık müsabaka takvimi yaklaşıyor. Son evreye gelindi. Biz Süper Lig'de lider durumdayız ve maçları oynamak için de hazırız" ifadelerini kullandı.

KEYİFLERİ YERİNDE

Fotomaç'ın haberine göre, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven son evreye geldiklerini belirtti. Yaşar Kibar Güven "Maçlar yakında başlayabilir. Biz de işimizi sıkı tutuyoruz. Lideriz ve maçlara hazırız" ifadelerini kullandı. Uyguladıkları prosedürlerle oyunculara çift idman yapacak ortamı sağladıklarını kaydeden Güven hepsinin keyfinin de yerinde olduğunu söyledi. Güven "Şu anda futbolcuların en mutlu olduğu yer antrenman sahası. Keyifleri yerinde, yüzleri gülüyor. Karantina sonrası işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyorlar" dedi.

MOTİVASYONLARI ARTIYOR

"Futbolcular meslekleri gereği sosyal mesafeyi koruyamıyorlar. Biz de sık test yaparak onları yakından takip ediyoruz. Testlerde sonuçlar negatif çıktıkça futbolcuların moral ve motivasyonları artıyor. Mümkün olduğu kadar personel sayısını azalttık. Fizyoterapistler ve masörler 1'er hafta değişmeli olarak çalışıyor. Bunu diğer personellere de yayacağız. Bu şekilde süreci atlatacağız"





1 HAFTALIK KAMP

"Çarşamba günü (bugün) oyunculara bir test daha yapılacak. Testin negatifliğine göre tüm arkadaşları 1 haftalığına tesislerde kampa alacağız. Çünkü artık müsabaka evresi dediğimiz son evde yaklaşıyor. Biz işi sıkı tutmaya çalışıyoruz"

OYUNCULARIN SON DURUMU

Sörloth: Ayağında kapsül zedelenmesi vardı. Haftaya takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Zaman zaman ağrıları olabilir. Ayak parmağı eklem yerine yakın. Yani hareketli bölgede. Bu sebeple bazen ağrıları olacak. Başakşehir maçı öncesi darbe almıştı. Ondan kaynaklı ancak sıkıntılı bir durum değil.

Ndiaye: Ameliyatı sonrası kendisine bir program verilmişti. Olumlu yönde bir gidişatı var. Bu hafta takımla birlike çalışmalara başlayacak.

3 BİN MASKE DAĞITTIK

"Salgının çıktığı ilk günden itibaren bu işi çok ciddiye aldık. Türkiye'deki corona virüsünün çok büyük bir bölümü İstanbul'da. Biz bu tedbirleri alıyorsak onlar iki katını almalı. Sağlık ekibi olarak eğitimler verdik, kontroller yaptık. Bugüne kadar hiç dağıtmadıysak sporcularımıza 3 binin üzerinde maske dağıttık"

HEDEFİMİZ BÜYÜK

"Biz lider takımın, hedefimiz büyük. Her an oynayacakmış gibi hazır olmak zorundaydık. Öyle de olduk. Biz kendi sahamızdaki maçı sahamızda, deplasmanda oynanması gerekiyorsa orada oynayacağız. Kendimizi buna göre hazırladık"

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