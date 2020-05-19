19 Mayıs 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan İngiltere'ye futbol okulu

Trabzonspor'dan İngiltere'ye futbol okulu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.05.2020

Karadeniz devi büyük bir atılıma gidiyor. , İngiltere'den başlayıp ardından dünyanın birçok yerine yayılacak okulları kurma kararı aldı. Virüs salgını geçer geçmez bu proje hayata sokulacak. Böylece Fırtına geleceğin yıldızlarını kaynağında keşfederek transferde de yüksek maliyetlerden kurtulmuş olacak. Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın salgından önce İngiltere'ye giderek burada bir dizi temaslarda bulunduğu öğrenildi

, Ada'da kuracağı okulunun ürünlerini takip ederken bir büyük yatırımı da Afrika'ya yapmayı planlıyor. Bordo-mavili kulüp, futbolcu ihracatının en yüksek olduğu bu kıtada birkaç farklı noktada okul açacak. Yetenekli çocuklar gelecekte Trabzonspor forması giymeleri için eğitilecek. Karadeniz ekibinin ön sıraya alacağı ülkelerden biri de Almanya olacak. Fırtına buradaki gurbetçi oyuncuları ilk keşfeden kulüp olmanın planlarını yapıyor.

Canlı yayında duyurdu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da 1 ayrılık 1 transfer! Trabzonspor'da 1 ayrılık 1 transfer!
Canlı yayında duyurdu! Ciddi şekilde ilgileniliyor Canlı yayında duyurdu! "Ciddi şekilde ilgileniliyor"
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör