19 Mayıs 2020, Salı
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Trabzonspor'dan İngiltere'ye futbol okulu
Karadeniz devi büyük bir atılıma gidiyor. Trabzonspor, İngiltere'den başlayıp ardından dünyanın birçok yerine yayılacak futbol okulları kurma kararı aldı. Virüs salgını geçer geçmez bu proje hayata sokulacak. Böylece Fırtına geleceğin yıldızlarını kaynağında keşfederek transferde de yüksek maliyetlerden kurtulmuş olacak. Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın salgından önce İngiltere'ye giderek burada bir dizi temaslarda bulunduğu öğrenildi
Trabzonspor, Ada'da kuracağı futbol okulunun ürünlerini takip ederken bir büyük yatırımı da Afrika'ya yapmayı planlıyor. Bordo-mavili kulüp, futbolcu ihracatının en yüksek olduğu bu kıtada birkaç farklı noktada okul açacak. Yetenekli çocuklar gelecekte Trabzonspor forması giymeleri için eğitilecek. Karadeniz ekibinin ön sıraya alacağı ülkelerden biri de Almanya olacak. Fırtına buradaki gurbetçi oyuncuları ilk keşfeden kulüp olmanın planlarını yapıyor.
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