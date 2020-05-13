Trabzonspor'da iki imza birden!

Yıldız futbolcu açıklamasında, "Estudiantes'e dair duygularım çok fazla ve bunu sürekli dile getirdim. Geri döneceğimi söyledim ama başka bir durum olursa ve başka bir yol izlersem bu, insanlara karşı beni kötü yapabilir. Oyuncular için temel öncelik anı yaşamaktır ve şu an buradayım.