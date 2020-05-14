14 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Bencharki satılık değil!

Bencharki satılık değil!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

'in başkanı Mortada Mansour, Trabzonspor'un gündemindeki Achraf Bencharki'nin satılık olmadığını açıkladı.

'in başkanı Mortada Mansour, Trabzonspor'un gündemindeki Achraf Bencharki'nin satılık olmadığını açıkladı. Mısır'ın Al-Massae gazetesine konuşan Mansour için Mercato, "Talipler artınca fiyat yükseltmek için böyle konuşuyor" yorumunu yaptı. 25 yaşındaki Bencharki için Standard Liege'in yanı sıra Fransız, Montpellier, Nice ve Strasbourg da devreye girmişti. Sol kanat, forvet ve forvet arkasında oynayabilen Bencharki bu sezon CAF Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol+1 asistlik performansıyla dikkatleri çekti.
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