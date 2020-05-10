10 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un sırrını açıkladı: Özümüze döndük!

Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un sırrını açıkladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Bordo-mavili ekibin başkan yardımcısı , “Eski misyon ve vizyonumuza tekrar kavuştuk. Artık üretici pozisyonda olacağız. Sahada da kasada da kazanan bir Trabzon oluşturacağız” dedi.

Başkan Yardımcısı , kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, kulüp olarak birkaç dönem kendi kimliklerinden uzaklaştıklarını ancak mevcut yönetimin gayretleriyle yeniden eski misyon ve vizyonlarına kavuştuklarını söyledi. Alt yapıdan çıkardıkları Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan'ı örnek veren Doğan şöyle konuştu:

DİLİMİZ YETERİ KADAR YANDI

"Daha niceleri var. dünyanın en büyük ekonomisi haline geldi. Bu piyasada 3 seçeneğiniz var. Ya üretici olacaksınız ya aracı ya da tüketici. Biz yeteri kadar aracı ve tüketici olduk. Epey dilimiz yandı. Bundan sonra kendimiz olacağız ve üretici pozisyonuyla yolumuza devam edeceğiz. Bu sayede hem sahada hem masada hem de kasada kazanan Trabzonspor olacak."

İTİRAZI OLAN BUYURSUN!

Ertuğrul Doğan, TFF'nin açıkladığı lig takvimi sonrası bordo-mavililer aleyhine algı yaratmaya çalışanlara da yanıt verdi. Trabzonspor'un ligin oynanmasını istemediği iddialarına tepki gösteren Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'u kimse farklı senaryoların içerisine çekmeye kalkmasın! Biz dün ne isek bugün de aynıyız. Her zaman onurlu duruşumuzla sahnedeydik! İtirazı olan, buyursun gelsin" ifadelerini kullandı.

SAHA DIŞINDA ÇALIŞIYORLAR

Saha içinde kendilerine rakip olamayanların, saha dışından maçları etkilemeye çalıştıklarını dile getiren Ertuğrul Doğan, "Bunlar futbolun içinde olmaması gereken işler! Gazetelerde okumuşsunuzdur. MHK, Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyla kulübümüze karşı hata yaptığı kabul etti. Kendilerinden gereğini yapmasını bekliyoruz. Trabzonspor asla taviz veya eyyam talep etmiyor. Bizler hakkımız olanı istiyoruz. Bu kadar açık ve netiz" dedi.

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