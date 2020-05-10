10 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Uğurcan ile çeyrek finale

Uğurcan ile çeyrek finale
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

ve beinSport’un iş birliğiyle düzenlenen E-Futbol Turnuvası’nda Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, BtcTürk ’dan Eren Tozlu ile oynadığı müsabakayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çakır’ın takımının gollerini 57. dakikada Sörloth ve 78. dakikada Ekuban attı.

ve beinSport'un iş birliğiyle düzenlenen E-Futbol Turnuvası'nda Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, BtcTürk 'dan Eren Tozlu ile oynadığı müsabakayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çakır'ın takımının gollerini 57. dakikada Sörloth ve 78. dakikada Ekuban attı.
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