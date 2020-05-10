10 Mayıs 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Komando idmanı
Bordo-mavililer ‘normal düzene’ çabuk ısındı. İdmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Oyuncuların neşesi, hırsı dikkat çekti.
Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının açıklanması ile birlikte Trabzonspor'da hazırlıklar hız kazandı. Dün çift idman yapıldı. Kovid-19 testleri negatif çıkan oyuncular yine tam kadro çalıştılar. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ilk antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Oyuncular ayrıca masa ve ayak tenisi oynadı. Morallerin yüksek olması dikkat çekti. Bordo-mavililer akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla günü tamamladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde