Trabzonspor Alexander Sörloth'un karantinadan çıktığını açıkladı

Yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Obi Mikel'in ayrılığının ardından bu bölgeye takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Sparta Prag forması giyen Guelor Kanga'yı gündemine alan bordo-mavililere Gabonlu futbolcudan müjdeli haber geldi. Kanga'nın menajeri yaptığı açıklamada Trabzonspor'un ona olan ilgisini biliyorum. Ancak işin doğru şekilde olgunlaşması için başkan Ahmet Ağaoğlu ile temasta olmalıyız. Başkana bir telefon uzaklığındayım. Bu şekilde ilerleyebiliriz" dedi.