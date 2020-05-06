06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Trabzonspor Alexander Sörloth'un karantinadan çıktığını açıkladı
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ülkesi Norveç'ten Trabzon'a dönen yıldız golcü Alexander Sörloth'un karantina sürecinin sona erdiğini açıkladı.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonra ülkesi Norveç'e giden Trabzonsporlu yıldız Alexander Sörloth 14 gün önce Türkiye'ye dönmüştü. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sörtloth'un karantina sürecinden çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır.
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