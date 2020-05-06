06 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Alexander Sörloth'un karantinadan çıktığını açıkladı

Sörloth'un karantina süreci sona erdi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

'in lideri , ülkesi Norveç'ten Trabzon'a dönen yıldız golcü 'un karantina sürecinin sona erdiğini açıkladı.

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonra ülkesi Norveç'e giden Trabzonsporlu yıldız 14 gün önce 'ye dönmüştü. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sörtloth'un karantina sürecinden çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır.

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