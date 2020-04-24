24 Nisan 2020, Cuma
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Trabzonspor gurbette ava çıkacak
Süper Lig'de Trabzonspor da diğer kulüpler gibi corona virüsünden etkilendi. Gelirlerin azalmasıyla gelecek sezon maliyetlerini şimdiden düşürmeye çalışan bordo-mavili kulübün izleyeceği yol haritası da belli oldu.
Karadeniz temsilcisi, gelecek yıllardan itibaren yabancı sayısının düşme ihtimalini de düşünerek Avrupa'daki gurbetçileri gündemine aldı. Fırtına'nın scout ekibi gurbetçileri izliyor, beğenilen isimler teknik direktör Hüseyin Çimşir'e raporlanıyor. Çimşir de yardımcılarıyla birlikte bu isimleri tek tek değerlendiriyor. Elemeler sonucunda beğenilen futbolcular için kendileri ve kulüpleriyle temas kurulacak.
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