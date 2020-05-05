05 Mayıs 2020, Salı

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Trabzonspor'a transfer müjdesi! "Bir telefon kadar uzağındayım"

Yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Obi Mikel'in ayrılığının ardından bu bölgeye takviye yapmak için arayışlarını sürdürürken, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in listesinde yer alan yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada "Trabzonspor'un ona olan ilgisini biliyorum. Ancak işin doğru şekilde olgunlaşması için başkan Ahmet Ağaoğlu ile temasta olmalıyız. Başkana bir telefon uzaklığındayım. Bu şekilde ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 01:57 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 06:42
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Trabzonspor'a transfer müjdesi! Bir telefon kadar uzağındayım

Önümüzdeki sezonun planlama çalışmalarına başlayan Beşiktaş ve Trabzonspor arasında transfer yarışı bir süredir devam ediyor.

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Trabzonspor'a transfer müjdesi! Bir telefon kadar uzağındayım

Son dönemde yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren bordo-mavililer ezeli rakibi Beşiktaş'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.

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Trabzonspor'a transfer müjdesi! Bir telefon kadar uzağındayım

Öyle ki Trabzonspor ve Beşiktaş'ın transferdeki gözdesinin menajeri transferle ilgili konuştu ve çok net ifadeler kullandı.

İşte yaşanan flaş gelişmenin detayları...

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Trabzonspor'a transfer müjdesi! Bir telefon kadar uzağındayım

Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer, John Obi Mikel ile yollarını ayırdıktan sonra bu bölgeye yeni isimler arıyor. Trabzonspor'un en çok istediği isimlerin başında Guelor Kanga geliyor.

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Trabzonspor'a transfer müjdesi! Bir telefon kadar uzağındayım

Karadeniz temsilcisinin sezon başı Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada hayran kaldığı Gabonlu yıldız için devre arası bir yoklama yapılmıştı.

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