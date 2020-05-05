Trabzonspor'a transfer müjdesi! "Bir telefon kadar uzağındayım"

Yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Obi Mikel'in ayrılığının ardından bu bölgeye takviye yapmak için arayışlarını sürdürürken, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in listesinde yer alan yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada "Trabzonspor'un ona olan ilgisini biliyorum. Ancak işin doğru şekilde olgunlaşması için başkan Ahmet Ağaoğlu ile temasta olmalıyız. Başkana bir telefon uzaklığındayım. Bu şekilde ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 05.05.2020 01:57 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 06:42 ABONE OL