25 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

‘Doğru kararmış’

‘Doğru kararmış’
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Manuel da Costa, Al-İttihad'tan ayrıldıktan sonra İstanbul kulüplerinden de teklif almıştı.

Manuel da Costa, Al-İttihad'tan ayrıldıktan sonra İstanbul kulüplerinden de teklif almıştı. Galatasaray, ve Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu rotasını 'a kırmıştı. 33 yaşındaki stoper "İstanbul kulüpleri beni beklettiler sonra almak istediler. Ben o sırada Trabzonspor'u tercih etmiştim bile. Kararımda da haklıymışım" dedi.
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