Teri bile soğumadı
Sörloth, ligin en fazla forma giyen 2. oyuncusu. Visca’yı takip eden Norveçli forvet, profesyoneliği ve istikrarıyla farkını ortaya koydu.
Trabzonspor'a sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından 2 yıllığına kiralık olarak gelen golcü oyuncu Alexander Sörloth, istatistiklerde de farkını ortaya koyuyor. Norveçli golcü, 18 takımın mücadele ettiği ve 500'e yakın oyuncunun forma giydiği Süper Lig'de en fazla sahada kalan 3 isimden biri. Deyim yerindeyse lig, kupa ve Avrupa maçlarında adeta teri soğumadan sürekli oynayan Sörloth, bordo-mavili forma ile birlikte tam 39 kez sahaya çıktı. 39 maçta 3152 dakika sahada kalan Sörloth, performansı ile Süper Lig'de Trabzonspor'u zirveye taşırken birçok Avrupa takımını da peşine taktı.
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