06 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Kaptandan önemli destek

Kaptandan önemli destek
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Jose Sosa, corona virüsle mücadele için Atletico Madrid'de giydiği formayı bağışlayacağını duyurdu.

Jose Sosa, corona virüsle mücadele için Atletico Madrid'de giydiği formayı bağışlayacağını duyurdu. Arjantinli yıldız "Coronavirüs ile savaşmaya yardımcı olmak için bu formayı bağışlamaya karar verdim. 5 Euro veya daha fazla bağışta bulunarak formanın sahibi olabilir ve Madrid'de bulunan Navarra Üniversitesi Kliniği'ne yardım edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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