Kaptandan önemli destek

Jose Sosa, corona virüsle mücadele için Atletico Madrid'de giydiği formayı bağışlayacağını duyurdu.

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JoseSosa, corona virüsle mücadele için Atletico Madrid'de giydiği formayı bağışlayacağını duyurdu. Arjantinli yıldız "Coronavirüs ile savaşmaya yardımcı olmak için bu formayı bağışlamaya karar verdim. 5 Euro veya daha fazla bağışta bulunarak formanın sahibi olabilir ve Madrid'de bulunan Navarra Üniversitesi Kliniği'ne yardım edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.