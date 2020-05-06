06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hazır döndüler
Fırtına önceki gün idmanlara başlamıştı. Oyuncuların zinde ve hırslı dönmeleri teknik direktör Hüseyin Çimşir’i memnun etti.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e de ara verilmişti. Sezonun devam etme ihtimaline karşılık Trabzonspor oyuncularını önceki gün ilk kez tesislerde antrenmana çıkarmıştı. Evde kaldıkları dönemde oyunculara koşu bisikletleri yollayan bordo-mavili kulüp, her futbolcu için fizyoterapistlerine özel program hazırlatmıştı. Önceki gün sahaya çıkan oyuncuların evde kaldıkları bu zorlu dönemde kulübün hazırladığı bu programa harfiyen uydukları gözlendi. Futbolcuların sürekli evde olmalarına rağmen ciddi manada kilo almadıkları ve sahalara formda döndükleri kaydedildi. Bu durum Fırtına'nın teknik direktörü Hüseyin Çimşir'i de bir hayli memnun etti.
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