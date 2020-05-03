03 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Nwakaeme için dev kapışma! O kulüpler...

Nwakaeme için dev kapışma! O kulüpler...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

'un yıldız futbolcusu Nwakeme, Arabistan ekiplerinin gözdesi oldu. Bordo-mavili takımın satmayı düşünmediği Nijeryalı isim için ve 'in teklif yapmaya hazırlandıkları ifade edildi.

ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme için iki Arap kulübü büyük bir yarış içinde. ve , Nijeryalı kanat oyuncusu için bordo-mavili kulüple görüşmeye hazırlanıyor. Trabzonsporlu idareciler "Bize bir teklif gelmedi" dedikleri 31 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmıyor. Nwakaeme'nin sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

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