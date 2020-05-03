03 Mayıs 2020, Pazar
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Nwakaeme için dev kapışma! O kulüpler...
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakeme, Arabistan ekiplerinin gözdesi oldu. Bordo-mavili takımın satmayı düşünmediği Nijeryalı isim için Al Ahli ve Al Hilal'in teklif yapmaya hazırlandıkları ifade edildi.
Karadeniz ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme için iki Arap kulübü büyük bir yarış içinde. Al Ahli ve Al Hilal, Nijeryalı kanat oyuncusu için bordo-mavili kulüple görüşmeye hazırlanıyor. Trabzonsporlu idareciler "Bize bir teklif gelmedi" dedikleri 31 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmıyor. Nwakaeme'nin sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
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