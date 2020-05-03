03 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hosseini ile devam

Hosseini ile devam
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

2 yıl önce Esteghlal'den kadrosuna kattığı genç stoper Majid Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sezon sonunda oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bordo-mavili kulüp Hosseini'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

2 yıl önce Esteghlal'den kadrosuna kattığı genç stoper Majid Hosseini ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sezon sonunda oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bordo-mavili kulüp Hosseini'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Hosseini ve menajeriyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanırken sözleşmeyle ilgili detayların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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