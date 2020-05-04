04 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Şampiyon Trabzonspor

Şampiyon Trabzonspor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Baas Media'nın "Dünyanın en fanatik taraftarı kim" anketinde mutlu sona ulaştı.

Yarı finalde Hindistan ekibi Kerala Blasters'ı yüzde 50.8'lik oyla eleyen Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi verdi. üzerinden 64 takımın yer aldığı turnuvada 'Türk finali' oldu. Toplam 454 bin 151 oy kullanıldı. Finalde 50.7 oy alarak Beşiktaş'ı geçti ve şampiyonluğa uzandı. üçüncü, Kerala Blasters dördüncü oldu.

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