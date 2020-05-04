04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Şampiyon Trabzonspor
ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Baas Media'nın "Dünyanın en fanatik taraftarı kim" anketinde mutlu sona Trabzonspor ulaştı.
Yarı finalde Hindistan ekibi Kerala Blasters'ı yüzde 50.8'lik oyla eleyen Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi verdi. Dünya üzerinden 64 takımın yer aldığı turnuvada 'Türk finali' oldu. Toplam 454 bin 151 oy kullanıldı. Finalde Trabzonspor 50.7 oy alarak Beşiktaş'ı geçti ve şampiyonluğa uzandı. Boca Juniors üçüncü, Kerala Blasters dördüncü oldu.
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