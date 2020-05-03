Arçil ve Şota devrede! Genç yıldız Trabzonspor'a

Trabzonspor'un kanca attığı Giorgi Chakvedatze'ye birçok kulüp talip. Ancak Karadeniz temsilcisi en büyük kozunu oynadı. Efsane ikizler Arçil ve Şota devreye girip 20 yaşındaki vatandaşlarını ikna etti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...