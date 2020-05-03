03 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Arçil ve Şota devrede! Genç yıldız Trabzonspor'a

Trabzonspor'un kanca attığı Giorgi Chakvedatze'ye birçok kulüp talip. Ancak Karadeniz temsilcisi en büyük kozunu oynadı. Efsane ikizler Arçil ve Şota devreye girip 20 yaşındaki vatandaşlarını ikna etti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 02:16 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 06:39
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Arçil ve Şota devrede! Genç yıldız Trabzonspor'a

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Trabzonspor transferde gaza bastı.

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Arçil ve Şota devrede! Genç yıldız Trabzonspor'a

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Trabzonspor transferde gaza bastı.

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Arçil ve Şota devrede! Genç yıldız Trabzonspor'a

Son yıllarda yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren bordo-mavililer, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

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Arçil ve Şota devrede! Genç yıldız Trabzonspor'a

Transferde gelecek vaat eden yıldız adaylarına yönelen Fırtına sürpriz bir ismi gündemine almıştı.

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Arçil ve Şota devrede! Genç yıldız Trabzonspor'a

20 yaşındaki genç yıldız adayı için harekete geçen Trabzonspor yönetimi, Avrupa'dan birçok talibi olan Gürcü isim için vatandaşları Arçil ve Şota'yı devreye soktu.

İşte flaş transferin detayları...

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