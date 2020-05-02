Trabzonspor Pereira'nın alternatifini buldu: Maxime Busi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sağ bek arayışları hız kazandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcusu Joao Pereira'nın yerini genç bir isimle doldurmayı planlayan Karadeniz ekibi, Belçika ekiplerinden RSC Charleroi forması giyen 20 yaşındaki Maxime Busi'yi gündemine aldı.

Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcu Joao Pereira'nın alternatifini Belçika'da buldu. Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Hüseyin Çimşir'in adını verdiği sağ bekin Charleroi'da forma giyen Maxime Busi olduğu bildirildi. Belçika U-21 Milli Takımın'da forma giyen genç oyuncu için Çimşir'in alınabilirse alınması için rapor verdiği bildirildi.

MAXIME BUSI KİMDİR?

14 Ekim 1999 yılında Belçika'nın Liege kentinde dünyaya gelen Maxime Busi, kariyerine Saint Truiden'in altyapısında başladı. 20 yaşındaki genç futbolcu, 2018'de Charleroi'ya transfer oldu. Bu sezon 24 maça çıkan Busi, defansın sağında forma giyiyor. Belçikalı futbolcunun, kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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