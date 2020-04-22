Hosseini: Kalmak istiyorum

Karadeniz Fırtınası'nın stoperi Majid Hosseini'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ancak Trabzonspor istediği takdirde İranlı savunmacının kontratındaki 1 yıllık opsiyon maddesini devreye sokabilir.

Karadeniz Fırtınası'nın stoperi Majid Hosseini'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ancak Trabzonspor istediği takdirde İranlı savunmacının kontratındaki 1 yıllık opsiyon maddesini devreye sokabilir. Yönetim, 23 yaşındaki futbolcu hakkında henüz son kararını veremedi. Trabzonspor'un savunma bölgesinde Hosseini'nin haricinde Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manoel Messias ve Manuel da Costa da yer alıyor. Yönetim sezon sonunda teknik direktör Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağı rapora göre hareket edecek. Çimşir de Hosseini'nin kalan karşılaşmalardaki performansına göre kararını netleştirecek. Yaşı ve farklı pozisyonlarda oynayabilme özelliği şu an için en büyük artısı.

İNDİRİME HAZIR

Yönetim, Majid Hosseini'ye yıllık 500 bin euro ödüyor. Opsiyon kullanılması halinde gelecek sezon 600 bin euro alacak. Ancak İranlı futbolcu, en azından 1 sezon daha forma giymek istediği Trabzonspor'da indirime sıcak bakıyor.

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