Novak: Forvet oynarım

Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, "Gençken hep santrfor oynuyordum. Sol kanat ve 10 numarada da görev yaptım. İçgüdüsel olarak hep forvet gibi düşünüyorum." dedi.

Karadeniz devinin sol beki Filip Novak, sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını umduğunu söyledi. Novak, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, savunma oyuncusu olmasına karşın golcü özelliğine de değinen Novak, şöyle devam etti: "Golcülük içgüdüsüne dair her şey sanırım ben gençken başlamıştı. Çünkü hep santrfor oynuyordum. Sonrasında sol kanat, bazen de 10 numara oynattılar. Ama 18 yaşında başka kulübe transfer olmuştum ve sol bek oynayacak kimse yoktu. Beni o mevkide denemeye karar verdiler. Sol bek pozisyonunda 3-4 maça çıktım ve beni beğendiler. Hala hep bir santrfor gibi düşünüyorum her zaman gol atmak, asist yapmak istiyorum" dedi.

SEZON SONU KUPAYI ALACAĞIZ

Novak bireysel performansından ziyade takımın geneli ile ilgili konuşmak gerektiğini de kaydederek, "Lideriz ve bu da çok güzel bir duygu. Ancak görüyoruz ki koronavirüs yayılmayı sürdürüyor ve maçların ne zaman oynanabileceğini bilmiyoruz. Tabii ki bu istediğimiz bir şey değil ama takımımızın her maç daha iyiye gittiğini ve kendimizi daha geliştirdiğimizi görebiliyoruz. Umuyorum sezonu şampiyonlukla tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

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