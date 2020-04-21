21 Nisan 2020, Salı

TRABZONSPOR

Novak: Forvet oynarım

Novak: Forvet oynarım
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2020

'un sol beki , "Gençken hep santrfor oynuyordum. Sol kanat ve 10 numarada da görev yaptım. İçgüdüsel olarak hep forvet gibi düşünüyorum." dedi.

devinin sol beki , sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını umduğunu söyledi. Novak, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, savunma oyuncusu olmasına karşın golcü özelliğine de değinen Novak, şöyle devam etti: "Golcülük içgüdüsüne dair her şey sanırım ben gençken başlamıştı. Çünkü hep santrfor oynuyordum. Sonrasında sol kanat, bazen de oynattılar. Ama 18 yaşında başka kulübe transfer olmuştum ve sol bek oynayacak kimse yoktu. Beni o mevkide denemeye karar verdiler. Sol bek pozisyonunda 3-4 maça çıktım ve beni beğendiler. Hala hep bir santrfor gibi düşünüyorum her zaman gol atmak, asist yapmak istiyorum" dedi.

SEZON SONU KUPAYI ALACAĞIZ

Novak bireysel performansından ziyade takımın geneli ile ilgili konuşmak gerektiğini de kaydederek, "Lideriz ve bu da çok güzel bir duygu. Ancak görüyoruz ki koronavirüs yayılmayı sürdürüyor ve maçların ne zaman oynanabileceğini bilmiyoruz. Tabii ki bu istediğimiz bir şey değil ama takımımızın her maç daha iyiye gittiğini ve kendimizi daha geliştirdiğimizi görebiliyoruz. Umuyorum sezonu şampiyonlukla tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

G.Saraylı eski oyuncudan büyük övgü! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Cumhurbaşkanımız birliktelik ruhunu sağladı "Cumhurbaşkanımız birliktelik ruhunu sağladı"
Trabzonspor'a çifte imza müjdesi! Trabzonspor'a çifte imza müjdesi!
F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Trabzonspor'da oynamak... F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! "Trabzonspor'da oynamak..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör