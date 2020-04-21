Novak: Forvet oynarım
Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, "Gençken hep santrfor oynuyordum. Sol kanat ve 10 numarada da görev yaptım. İçgüdüsel olarak hep forvet gibi düşünüyorum." dedi.
Karadeniz devinin sol beki Filip Novak, sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını umduğunu söyledi. Novak, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, savunma oyuncusu olmasına karşın golcü özelliğine de değinen Novak, şöyle devam etti: "Golcülük içgüdüsüne dair her şey sanırım ben gençken başlamıştı. Çünkü hep santrfor oynuyordum. Sonrasında sol kanat, bazen de 10 numara oynattılar. Ama 18 yaşında başka kulübe transfer olmuştum ve sol bek oynayacak kimse yoktu. Beni o mevkide denemeye karar verdiler. Sol bek pozisyonunda 3-4 maça çıktım ve beni beğendiler. Hala hep bir santrfor gibi düşünüyorum her zaman gol atmak, asist yapmak istiyorum" dedi.
SEZON SONU KUPAYI ALACAĞIZ
Novak bireysel performansından ziyade takımın geneli ile ilgili konuşmak gerektiğini de kaydederek, "Lideriz ve bu da çok güzel bir duygu. Ancak görüyoruz ki koronavirüs yayılmayı sürdürüyor ve maçların ne zaman oynanabileceğini bilmiyoruz. Tabii ki bu istediğimiz bir şey değil ama takımımızın her maç daha iyiye gittiğini ve kendimizi daha geliştirdiğimizi görebiliyoruz. Umuyorum sezonu şampiyonlukla tamamlayacağız" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...