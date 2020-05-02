02 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Sörloth'a sürpriz talip! Real Madrid derken...

Diego Costa'yı göndermeye hazırlanan Atletico Madrid'in forvet için 5 alternatif belirlediği belirtildi. Adaylar arasında Trabzonsporlu Alexander Sörloth da yer alıyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 02:06 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 06:36
ABONE OL
  • 1
  • 10
Sörloth'a sürpriz talip! Real Madrid derken...

Trabzonspor'un Norveç'li yıldızı Alexander Sörloth için transfer savaşı sürüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Fırtına'yı sırtlayan isim olmuştu.

  • 2
  • 10
Sörloth'a sürpriz talip! Real Madrid derken...

Süper Lig'de takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu transfer gündemini de oldukça meşgul etmeye başlamıştı.

  • 3
  • 10
Sörloth'a sürpriz talip! Real Madrid derken...

Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu için İspanyol devi Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

  • 4
  • 10
Sörloth'a sürpriz talip! Real Madrid derken...

Norveçli futbolcu da bu transfer dedikodularının ardından açıklamada bulunmuştu.

  • 5
  • 10
Sörloth'a sürpriz talip! Real Madrid derken...

Sörloth açıklamasında, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör