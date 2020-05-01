01 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Josa Sosa kararını verdi! Trabzonspor'da kalacak mı?

Jose Sosa kararını verdi! Tamam mı yoksa devam mı?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

'da konusunda gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavili takımda maestro görevini üstlenen Arjantinli yıldızın sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. 34 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

'da gelişmesi... Sezon sonunda bordo mavililerle sözleşmesi sona erecek Artantinli yıldızın akıbeti hemen hemen belli oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, şu anda Sosa'ya, Trabzonspor'un yeni önerisinin haricinde resmi bir transfer teklifi bulunmuyor. Öte yandan bordo mavili yıldız, menajerine 'burada kalmak istiyorum' dedi.

Jose Sosa'dan bir ilk! Trabzonspor...

TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYOR

Ayrıca Sosa için parantez açılacak bir başka mesele de kulübe olan bağlılığı... Kaptan olmasının ardından tüm inisiyatifi eline alan yıldız futbolcu, tam olarak 'maestro' görevini üstlenirken, yakın çevresiyle ve kulüp idarecileriyle yaptığı konuşmada takımda kalmak istediğini aktardı. Yıldız futbolcu, yeni kontrat için kısa sürede anlaşma sağlanmasının ardından, 2019-20 sezonu için oynanacak son 8 haftayı kayıpsız kapatarak şampiyonluk kupasını şehre götürmenin planlarını yapıyor.

, bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 karşılaşmada forma giyerken 8 gole imza attı ve 10 asist üretti.

Ndiaye'den yönetime mesaj! haberin devamı

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