01 Mayıs 2020, Cuma
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Mas: Türkiye bambaşkaydı
Trabzonspor'un eski oyuncularından Emmaunel Mas, ülkesi Arjantin'de bordo-mavili forma altındaki günlerini anlattı.
Trabzonspor'un eski oyuncularından Emmaunel Mas, ülkesi Arjantin'de bordo-mavili forma altındaki günlerini anlattı. Mas, Türkiye'nin hafızasında çok önemli yerlere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye bambaşka bir kültür, insanlar çok olumlulardı. Türkçe'nin çok zor olduğunu bildikleri için bana çok yardımcı oldular. Bir maçta Galasataray'ı yendik, sanki şampiyonluğu kazanmışız gibi kutladık. 5000 taraftar bizi destekledi" dedi. Mas, Trabzonspor'dan 'çok duygusal' dediği eşi Lucrecia'nın arkadaşlarını ve ailesini özlemesi nedeniyle ayrıldığını da açıkladı.
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