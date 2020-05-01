01 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Badou Ndiaye'den Trabzonspor yönetime mesaj!

Trabzonspor'un devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'den kiraladığı Senegalli ön libero Badou Ndiaye, gelecek sezon da takımda kalabileceğini bordo-mavili yönetime iletti. Trabzonsporlu yöneticiler, 'Bonservis rakamını aşağı çekersen olur' dedi.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 02:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 07:01
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Badou Ndiaye'den Trabzonspor yönetime mesaj!

Süper Lig'e verilen araya lider giren Trabzonspor, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor.

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Badou Ndiaye'den Trabzonspor yönetime mesaj!

Bu nedenle gelecek sezon için kadro çalışmalarına hız veren bordo-mavililerde geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de 6 aylık kiralanan Badou Ndiaye'ydi.

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Badou Ndiaye'den Trabzonspor yönetime mesaj!

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiraladığı Badou Ndiaye, bordo-mavili takımı sevdi.

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Badou Ndiaye'den Trabzonspor yönetime mesaj!

Fotomaç'ın haberine göre; Orta sahaya dinamizm getiren ve mücadeleci futboluyla taraftarın da sevgisini kazanan Senegalli oyuncunun, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek gelecek sezon da takımda kalma isteğini dile getirdiği belirtildi.

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Badou Ndiaye'den Trabzonspor yönetime mesaj!

Badou Ndiaye'nin bu talebi, Karadeniz ekibinde memnuniyetle karşılandı.

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