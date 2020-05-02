02 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Stoke City’den izin cıktı! Trabzonspor'a Ndiaye müjdesi

Fırtına'ya Ndıaye müjdesi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2020

Ndiaye’nin bonservisi için indirim bekleyen ’a müideli haber geldi. Bonservisi alınmassa bile , Ndiaye’nin kiralanmasına izin verecek.

'den, Badou Ndiaye'nin 'da kalmasına izin çıktı. … İngiliz ekibi bordo-mavililer bonservisini almayacak olsa bile yüksek maliyetinden kurtulmak için Ndiaye'nin kiralık anlaşmasının devam etmesi kararını verdi. İngiliz ekibinin CEO'su Eddy Cordier, "Yaşanan belirsizlik yüzünden, şu an için yüksek maliyetli oyuncularla devam etme ihtimalimiz bulunmuyor" açıklamasını da yaptı. Bu arada Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran Stoke şehrinin yerel gazetesi Stoke-en-Trent'e konuştu. Ndiaye, "Şimdi bu salgını sonlandırmayı ve futbola geri dönmeyi hayal ediyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek ve şampiyon olmak istiyoruz" dedi. (Takvim)

Jose Sosa kararını verdi! Tamam mı yoksa devam mı? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hırvat kaleciden Beşiktaş'a yeşil ışık! Hırvat kaleciden Beşiktaş'a yeşil ışık!
Gelirsen biri senin Gelirsen biri senin
Kakışım unutulmadı Kakışım unutulmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör