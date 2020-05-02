Stoke City’den izin cıktı! Trabzonspor'a Ndiaye müjdesi

Ndiaye’nin bonservisi için indirim bekleyen Trabzonspor’a müideli haber geldi. Bonservisi alınmassa bile Stoke City, Ndiaye’nin kiralanmasına izin verecek.

Stoke City'den, Badou Ndiaye'nin Trabzonspor'da kalmasına izin çıktı. … İngiliz ekibi bordo-mavililer bonservisini almayacak olsa bile yüksek maliyetinden kurtulmak için Ndiaye'nin kiralık anlaşmasının devam etmesi kararını verdi. İngiliz ekibinin CEO'su Eddy Cordier, "Yaşanan belirsizlik yüzünden, şu an için yüksek maliyetli oyuncularla devam etme ihtimalimiz bulunmuyor" açıklamasını da yaptı. Bu arada Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran Stoke şehrinin yerel gazetesi Stoke-en-Trent'e konuştu. Ndiaye, "Şimdi bu salgını sonlandırmayı ve futbola geri dönmeyi hayal ediyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek ve şampiyon olmak istiyoruz" dedi. (Takvim)

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