19 Nisan 2020, Pazar
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Önce şampiyonluk
Abdülkadir Ömür, Messi ile Barcelona'da oynama hayali olduğunu söyledi. Ancak "Önceliğim Trabzonspor formasıyla bir şampiyonluk yaşamak" dedi.
Karadeniz temsilcisinin yıldızı geleceğiyle ilgili konuştu. Abdülkadir Ömür, "Ben de Rüştü Reçber ve Arda Turan ağabeylerim gibi bir gün Barcelona'da forma giymek isterim. Özellikle de Lionel Messi ile aynı takımda oynamak gibi bir hayalim var. Ancak önceliğim her zaman Trabzonspor. Bu forma altında şampiyonluk yaşamadan Trabzon'dan ayrılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki futbolcunun adı sakatlığından önce birçok Avrupa deviyle birlikte anılıyordu. Bordo-mavili yönetim de şampiyonluk kupasını kaldırmadan Abdülkadir Ömür ile yolları ayırmayı planlamıyor. Ardından rekor bir bonservisle onu Avrupa'ya gönderecek.
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