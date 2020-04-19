19 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Önce şampiyonluk

Önce şampiyonluk
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Abdülkadir Ömür, Messi ile Barcelona'da oynama hayali olduğunu söyledi. Ancak "Önceliğim formasıyla bir şampiyonluk yaşamak" dedi.

temsilcisinin yıldızı geleceğiyle ilgili konuştu. Abdülkadir Ömür, "Ben de Rüştü Reçber ve ağabeylerim gibi bir gün Barcelona'da forma giymek isterim. Özellikle de Lionel Messi ile aynı takımda oynamak gibi bir hayalim var. Ancak önceliğim her zaman . Bu forma altında şampiyonluk yaşamadan Trabzon'dan ayrılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki futbolcunun adı sakatlığından önce birçok Avrupa deviyle birlikte anılıyordu. Bordo-mavili yönetim de şampiyonluk kupasını kaldırmadan Abdülkadir Ömür ile yolları ayırmayı planlamıyor. Ardından rekor bir bonservisle onu Avrupa'ya gönderecek.
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