29 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Jose Sosa'yı bu sözlerle istedi! "Umarım bize gelir"

Sosa'yı bu sözlerle istedi! Umarım bize gelir
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

'un maestrosu için flaş gelişmesi... Arjantinli yıldızın eski kulübü Estudiantes'in Leandro Desabato yaptığı açıklamada, "Umarım ben takımın başındayken Sosa gelir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

'da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini toplayan 'ya, eski kulübü Estudiantes'in Leandro Desábato talip oldu.

Fotomaç'ın dış basına dayandırdığı haberde; Sosa ile ilgili Desábato 'nun açıklamaları şu şekilde yer aldı:

"Umarım Sosa ile çalışabilirim. Bu kararı verdiğinde hoş karşılayacağım. Umarım ben burada teknik direktörlüğe devam ederken Sosa gelir. Jose'yi yönlendirmek çok güzel olurdu.

Daha dün onunla konuştum. Sık sık birbirimize mesaj atıyoruz ve iyi bir ilişkimiz var. Bizi analiz ettiğini ve takipte kaldığını söyledi. Corona virüsü (koronavirüsü) salgını nedeniyle tıpkı burada olduğu gibi, onlar da orada karantinada. Muhtemelen 10 gün içerisinde antrenmana başlayacaklar. Biz bir zorunluluk içerisinde değiliz. Herkesin kendi arzusu dahilinde olaylar gelişmeli."

Mustafa Kapı Trabzonspor'a yanıt verdi! haberin devamı

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