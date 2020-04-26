Trabzonspor Mohammed Abu Fani'nin peşinde!

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada gelecek sezon için transfer girişimlerine başladı. Yeni sezonda da ağırlıklı olarak gençlere yatırım yapacak bordo-mavililer için İsrail basını flaş bir iddiada bulundu. Buna göre Fırtına, Hapoel'de kiralık olarak forma giyen Mohammed Abu Fani'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor transferde vites yükseltti... Şu anda Süper Lig'in zirvesinde bulunan bordo mavililer, gelecek sezonun transfer çalışmlarına başladı.

İsrail basınından yansıyan bilgilere göre bordo mavili kulüp, şu anda Hapoel Hadera'da forma giyen Mohammed Abu Fani ile görüşmelere başladı.

Konu ile ilgili aktarılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Hadera için çalışan orta saha oyuncusu Mohammed Abu Fani, gelecek sezon Türkiye istikametinde yol alıyor. 22 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile güçlü temaslarda bulunduğu belirtildi.

Türkler, bir kaç aydır oyuncu ile bağlantı halindeler. Pazartesi günü (27 Nisan) 22. yaş gününü kutlayacak Mohammed Abu Fani, Hapoel Hadera'da harika bir sezon geçirdi.

Orta saha oyuncusu bu sezon ligde 22 maçta görev aldı. 3 gol atarken 2 asist üretti. Son iki yılda büyük bir aşama kaydetti. Trabzonspor, 26. hafta itibariyle 53 puanla Türkiye Ligi'nde lider bulunuyor. (Lig, corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelendi). Öte yandan takımın yıldızı olan Nwakaeme'nin menajeri aynı zamanda Mohammed Abu Fani'nin de menajeri.

Abu Fani'nin menajerliğini yapan kişi, Nwakaeme'yi Hapoel Beer Sheva'dan oyuncuyu Türk ekibine transfer eden Viki Vaknin'dir."

MOHAMMED ABU FANİ KİMDİR?

27 Nisan 1998 tarihinde Kafr-Qara'da dünyaya gelen futbolcu, ön libero mevkinde forma giymektedir.

Kariyerine Maccabi Haifa'nın U19 takımında başlayan oyuncu, daha sonra Hapoel Ramat Gan ve Hapoel Hadera formalarını terletti. Abu Fani'nin bonservisi, Maccabi Haifa'da bulunuyor.

Abu Fani, bu sezon toplamda çıktığı 26 müsabakada 3 gol 2 asist üretti ve 2021 dakika sahada kaldı.

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