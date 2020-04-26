26 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Mohammed Abu Fani'nin peşinde!

Trabzonspor 22'lik yıldızın peşinde!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 Giriş Tarihi: 26.04.2020

, 'e verilen arada gelecek sezon için girişimlerine başladı. Yeni sezonda da ağırlıklı olarak gençlere yatırım yapacak bordo-mavililer için basını flaş bir iddiada bulundu. Buna göre Fırtına, Hapoel'de kiralık olarak forma giyen 'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

transferde vites yükseltti... Şu anda 'in zirvesinde bulunan bordo mavililer, gelecek sezonun çalışmlarına başladı.

basınından yansıyan bilgilere göre bordo mavili kulüp, şu anda 'da forma giyen ile görüşmelere başladı.

Konu ile ilgili aktarılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Hadera için çalışan orta saha oyuncusu Mohammed Abu Fani, gelecek sezon istikametinde yol alıyor. 22 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile güçlü temaslarda bulunduğu belirtildi.

Türkler, bir kaç aydır oyuncu ile bağlantı halindeler. Pazartesi günü () 22. yaş gününü kutlayacak Mohammed Abu Fani, Hapoel Hadera'da harika bir sezon geçirdi.

Orta saha oyuncusu bu sezon ligde 22 maçta görev aldı. 3 gol atarken 2 asist üretti. Son iki yılda büyük bir aşama kaydetti. Trabzonspor, 26. hafta itibariyle 53 puanla Türkiye Ligi'nde lider bulunuyor. (Lig, corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelendi). Öte yandan takımın yıldızı olan Nwakaeme'nin menajeri aynı zamanda Mohammed Abu Fani'nin de menajeri.

Abu Fani'nin menajerliğini yapan kişi, Nwakaeme'yi Hapoel Beer Sheva'dan oyuncuyu Türk ekibine transfer eden Viki Vaknin'dir."

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MOHAMMED ABU FANİ KİMDİR?

27 Nisan 1998 tarihinde Kafr-Qara'da dünyaya gelen futbolcu, ön libero mevkinde forma giymektedir.

Kariyerine 'nın U19 takımında başlayan oyuncu, daha sonra Hapoel Ramat Gan ve Hapoel Hadera formalarını terletti. Abu Fani'nin bonservisi, Maccabi Haifa'da bulunuyor.

Abu Fani, bu sezon toplamda çıktığı 26 müsabakada 3 gol 2 asist üretti ve 2021 dakika sahada kaldı.

Trabzonspor'un gözü Kapı'da haberin devamı

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