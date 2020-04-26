26 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a 6 kıtadan 140 yabancı oyuncu

Trabzonspor'a 6 kıtadan 140 yabancı oyuncu
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

'de 26. hafta sonunda topladığı 53 puanla lider konumda bulunan , bugüne kadar 6 kıtadan tam 140 yabancı futbolcu transfer ederken, bordo-mavili takımda en uzun süre forma giye yabancı oyuncu ise Gineli Ibrahima Yattara oldu.

'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren 53 yıllık tarihine bugüne kadar 6 kıtadan 50 ülkeden 140 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, söz konusu oyuncuların içinde ise en çok formayı giyen isim ise oldu.

Rekor İbrahim Yattara'da
Dönemin başkanı Özkan Sümer tarafından bordo-mavili takımın bünyesine katılan Yattara, 2003-2004 ve 2010-2011 sezonları arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. oynadığı 13 yılın 8 yılını bordo-mavili takımda geçirdi.

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Pereira 100 maçın üzerine çıkan isimlerden oldu
ekibinin unutulmaz oyuncuları arasına giren Yattara'yı ise, Colman 161 maç, Alanzinho 140, Shota 121, Petkovic 103 ve bordo-mavililerin güncel kadrosunda yer alan Pereira'da Trabzonspor formasıyla 105 maça çıkarak 100 maçı aşanlar yabancı oyuncular listesindeki yerini aldı.

10 isim golle tanıştı
Trabzonspor kadrosunda 12 yabancı isim bulunduruyor. Bordo-mavili takım, devre arasında takıma katılan savunma oyuncusu dışında tüm oyunculardan yararlanırken, söz konusu isimlerden 10'u golle tanıştı. Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Novak, Ekuban, Pereira, Hosseini, Ndiaye, Da Costa ve takımdan ayrılan Sturridge de gol atan isimler oldu. Devre arasında takımdan ayrılan Avdijaj de bordo-mavili takım adına 1 gol kaydetti. Guilherme, Manoel Messias ve Campi ise Süper Lig'de henüz golle tanışamadılar.

Rekor kırdılar
Güncel kadroda yer alan yabancı oyuncular ise Trabzonspor'a bugüne kadar yabancı oyuncuların verdiği en önemli katkıyı verdi. Bordo-mavili takımın attığı 59 golün 50'i yabancı oyuncularından geldi. Sörloth 19, Nwakaeme 10, Sosa 6, Novak ve Ekuban 3, Pereira, Hosseini, Ndiaye, Da Costa 1'er gol atarken takımdan ayrılan Avdijaj 1, Sturridge 4 ise 4 gol atmıştı.

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Sosa, yeni bir tarih yazma hedefinde
Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu , bordo-mavili takımda kaptanlık görevine getirilen 3'ncü yabancı oyuncu oldu. Bordo-mavili takımda kaptanlık yapan ilk yabancı oyuncu 1990-1991 sezonunda Belçikalı kaleci Jean Marie Pfaff'tı. 2010 yılında Kamerunlu bordo mavililerde kaptanlık görevine getirilen ikinci yabancı futbolcu olmuştu. Song'dan 8 yıl sonra ise Jose Sosa kaptanlık görevine getirildi.
Süper Lig'de lider durumda olan bordo-mavili takım yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşadığı süreçte liglerin başlamasıyla birlikte şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istiyor. Arjantinli oyuncu Josa Sosa da takım kaptanı olarak bu hedefi gerçekleştirmek isteyen oyuncuların başında geliyor.

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