26 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: Bu durumu asla kabul edemeyiz

Ahmet Ağaoğlu: Bu durumu asla kabul edemeyiz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

dedi Başkan Ağaoğlu, bazı başkanların dile getirdiği ‘Lig oynanmamış kabul edilsin’ sözlerine tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulüp gelecek ayın başında yapılması planlanan Kulüpler Birliği toplantısında alınacak kararlara odaklandı... Yönetimin, buradaki tavrının liglerin devam etmesi yönünde olacağı belirtilirken aksi bir durumda ise tepkisini net bir şekilde ortaya koyacağı ifade edildi. Özellikle bazı kulüp başkanlarının, "Lig oynanmamış kabul edilsin" şeklindeki açıklamalarına başkan çok sert tepki gösterdi. "Böyle bir durum kabul edilemez" diyen Ağaoğlu, "Bugüne kadar verilen emekler nasıl göz ardı edilebilir. Bilinçsizce kullanılan cümleler" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun aynı tepkisini Kulüpler Birliği'nin gerçekleştireceği toplantıda da muhataplarına karşı dile getireceği bildirildi.

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