Trabzonspor'un gözü Mustafa Kapı'da

Trabzonspor, G.Saray ile sözleşmesi sezon sonunda sona bitecek ve kulübüyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Mustafa Kapı’nın peşini bırakmıyor.

Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemediği için kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Kapı ile birçok kulüp ilgilenirken, Trabzonspor da devreye girdi.

Takvim'in haberine göre; Genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkat çeken Bordo- Mavililer Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni kadromuza katmak istiyoruz" teklifinde bulundu. Karadeniz Fırtınası tarafından yapılan teklife sıcak baktığı iddia edilen genç orta saha oyuncusunun, "Avrupa'ya gitme hayalim" var dediği de öğrenildi.

17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesinin ardından kendisiyle bir süredir görüşme halinde olan birçok Avrupa kulubü ile bir görüşme yapacağı eğer Avrupa hayali gerçekleşmezse Trabzonspor fikrine sıcak baktığı iddia edildi.

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