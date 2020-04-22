Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı geldi!

Süper Lig lideri Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür karantina günlerini anlatırken, hayallerine de değindi. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Barcelona'da oynama hayalini açıklayan 20 yaşındaki oyuncu, "Messi ile oynamak zor bir hayal gibi gözüküyor ama ben bu hayali hep düşünüyorum" ifadelerini kullandı.