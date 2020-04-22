22 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı geldi!

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

'un altyapısından yetişen ve "Türk " olarak gösterilen , kulübün hesabından ve Messi hayranlığıyla ilgili video paylaşmıştı. Barcelona da bu paylaşımı alıntılayarak 20 yaşındaki genç yıldıza cevap verdi.

'ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından ve ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.

Barcelona Kulübünün hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

Abdülkadir Ömür hayalini anlattı! haberin devamı

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