22 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması

Alexander Sörloth Trabzon'a döndü! Karantina...
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Kulübü, özel izinle ülkesi Norveç'e giden bordo mavili futbolcu 'un 'ye döndüğünü ve karantina sürecine girdiğini açıkladı.

Kulübü, özel izinle ülkesi Norveç'e giden bordo mavili futbolcu 'un 'ye döndüğünü ve karantina sürecine girdiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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