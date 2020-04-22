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Abdülkadir Ömür hayalini anlattı! "Messi..."

Süper Lig lideri Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür karantina günlerini anlatırken, hayallerine de değindi. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Barcelona'da oynama hayalini açıklayan 20 yaşındaki oyuncu, "Messi ile oynamak zor bir hayal gibi gözüküyor ama ben bu hayali hep düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
22.04.2020
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Trabzonspor'un 'Türk Messi' lakaplı oyuncusu Abdülkadir Ömür, Messi'nin hayranı olduğunu belirtti ve Barcelona'da oynama hayali kurduğunu söyledi. Genç yıldız, "Yaşanılması zor bir hayal gibi görünüyor ama ben bu hayali hep düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta oyuncusu Abdülkadir Ömür, hedefleri ve hayallerine yönelik açıklamalarda bulundu. Abdülkadir Ömür, kulübün sosyal medyadan yayınladığı videoda yer alan açıklamalarında çocukluğundan itibaren Fatih Tekke videolarını ve onun maçlarını izleyerek büyüdüğünü söyledi. Genç yıldız, "Futbola başlamamdaki en büyük sebep Fatih Tekke diyebilirim. İlk basamağımda Trabzonspor A Takımı'na çıkmak, orada başarılar elde etmek vardı. Bunu da başardığım için mutluyum. İkinci basamağımda Trabzonspor'da şampiyon olmak var. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim. Trabzonspor'da şampiyon olduktan sonra da amacım Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek ve büyük hayallerimi büyük takımlarda gerçekleştirebilmek" diye konuştu.

"SAKATLIKTAN DÖNDÜKTEN SONRAKİ İLK MAÇIMDA ELİM AYAĞIM TİTREDİ"

Ömür, Trabzonspor'un AEK'ya 2-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"AEK maçında sakatlanmıştım. 20 yaşındayım, 10 yıldır futbol oynuyorum, ilk defa böyle bir şey, yani kötü bir şey olduğunu hissetmiştim. İlk döndüğüm maç Rize maçıydı, 86-87'nci dakikada girmiştim. Sanki ilk defa sahaya çıkıyor gibiydim. Sahaya çıkarken elim ayağım titremişti. 3 yıldır burada oynuyorum ama 6 ay futboldan uzak kalmak sanki 1-2 yılmış gibi geliyor insana. Çünkü bizim işimiz, mesleğimiz bu."

"ALTYAPIDA KAPASİTE VAR"

Çocukken bahçede çalışıp koşarak güçlendiğini anlatan Abdülkadir Ömür, şöyle devam etti:

"Çok küçükken kazma tutmayı öğrendim. Kollarımız belki o zamandan güçlü oldu. Bahçede bayır yukarı durmak, koşmayla belki orada biraz daha iyi duruma geldik. Köy işlerini çok seven bir aileye sahibiz, özellikle anne tarafım. A takıma çıkmaya başladıktan sonra herkes gördü ki altyapı çok kapasiteli, yetenekli, çok tekniği yüksek oyunculara sahip."

"UMARIM BİR DAHA VİRÜS OLAYI YAŞANMAZ"

Corona virüsü salgınından sonra insanların çok farklı düşüncelere kapılacaklarını düşündüğünü ifade eden Ömür, bu konuda şunları dedi:

"Kimse kimsenin evine gidip muhabbet edemiyor, çay içemiyor. Sanki yabancıymışız gibi en yakın akrabamıza gidemez olduk. Umarım bundan sonra insanlar biraz daha sakinleşmeyi, hoşgörüyü, birbirine yardım etmeyi ön plana çıkarır. Umarım bu virüs olayı bir daha yaşanmaz."

"MESSI VE BARCELONA HAYRANLIĞIM VAR"

Messi ve Barcelona hayranı olduğunu kaydeden Abdülkadir Ömür, "Messi dünyanın en iyi futbolcusu. Ben de ona benzetildiğim için inanılmaz mutlu oluyorum. O bir futbolcunun yaşayabileceği en büyük hayal ve zirve diyebilirim. Benim Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyordur. İnsanlar da yakıştırıyor. Yaşanılması zor bir hayal gibi görünüyor ama ben bu hayali hep düşünüyorum. Çünkü Messi'yi çok seviyorum. Allah inşallah o günleri bize nasip eder" ifadelerini kullandı.

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