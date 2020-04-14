Jose Sosa'dan Fenerbahçe itirafı!

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa'dan gündemi sarsacak bomba bir açıklama geldi. Tecrübeli futbolcu bordo-mavili takıma transfer olmadan önce Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

Karadeniz devinin kaptanı Jose Sosa, karantina günlerinde ülkesinden El Tempo gazetesine konuştu. "İlk başta futbol bir oyundur" diyen Arjantinli maestro, "Sonra kazanmak için deşifre etmek zorunda olduğumuz bir oyun" sözlerini kullandı. Muharrem Usta yönetiminin kendisine verdiği sözleri tutmadığını söyleyen 34 yaşındaki tangocu, "Eğer o yönetim devam etmiş olsaydı şu anda Türkiye'de olmazdım" itirafında bulundu. 'Trabzonspor'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'den teklif aldın mı?' sorusunu, "Evet" diye cevapladı. Sosa dünyanın en iyisi olarak kabul edilen vatandaşı için, "Messi'nin her zaman bir daha zamanı var. Bazen bir rakibi geçerim ve mutlu olurum, ancak Messi birbiri ardına iki, üç, dört kez oyuncu geçebilir. Çünkü yapabilir. Ben bir futbolcuyum ve ona karşı oynadım. Ama o harika. Messi her saniyede sürpriz yapıyor" ifadelerini kullandı. Arjantin futbolunun efsanesi Maradona içinse, "Hepimiz Maradona'yla büyüdük. Bana neşe ve futbol oynama arzusu verdi" dedi.



18 GOLE KATKI YAPTI

Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli yıldız Sosa bu sezonki performansıyla büyülüyor. Tangocu, bu sezon Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de forma giydiği 36 karşılaşmada 18 gole (8 gol, 10 asist) katkı verdi.

DİĞER