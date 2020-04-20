20 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan iki imza birden

Canlı yayında çifte imza
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

Başkan Ağaoğlu, Sosa ve Novak ile anlaşmaya vardı. Video konferans yöntemiyle imza atacaklar. Başkanın bu fikrini oyuncular da çok sevdi.

'da uzun süredir konuşulan ve Filip Novak'ın sözleşmeleriyle ilgili müjdeli haber geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncudan haftalar önce söz almıştı. Ancak menajerlerinin sürekli ekstradan para istemeleri sebebiyle süreç uzuyordu. Ağaoğlu'nun bu sorunu da çözdüğü ve iki isim için ilginç bir imza töreni hazıladığı kaydedildi. Buna göre sezon sonu kontratları bitecek olan Sosa ve Novak koronavirüs sebebiyle herkesin evde kaldığı günlerde video konferans yoluyla yeni sözleşmelerini imzalayacaklar. Bu anlar da Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İki yıldızın da bu fikri çok beğendiği öğrenildi.

Nedelev Trabzonspor için hazır kıta haberin devamı

JOSE SOSA ÖN AYAK OLDU

Bordo-mavili yönetim, koronavirüs sebebiyle oyunculardan fedakarlık istiyor. Yerli oyuncular kabul ederken yabancıları ise Jose Sosa ikna edecek. Arjantinli kaptan zor günlerde kulübe yardımcı oluyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt
Sergen Yalçın'dan flaş Talisca yorumu Sergen Yalçın'dan flaş Talisca yorumu
Gaston Campi mutfakta şov yaptı Gaston Campi mutfakta şov yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör