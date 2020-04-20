Yattara: Trabzonspor benim hayalim

Yattara’nın hedefi bir gün Karadeniz temsilcisini çalıştırmak. “Trabzonspor’u çok seviyorum” dedi.

Karadeniz ekibinin unutulmaz oyuncularından İbrahima Yattara, beIN Sports'a konuştu. Gineli efsane "Türkiye'de hep çok mutlu oldum. Burayı çok seviyorum. Sevildiğimi de hissediyorum. Ben Türk'üm. Şu anda İstanbulspor'da Fatih Tekke'nin yardımcısıyım. Bir gün Trabzonspor'u çalıştırma hayalim var. Ne olursa olsun ben Trabzonsporluyum. İnşallah yeniden Trabzonspor'a hizmet ederim" ifadelerini kullandı. İbrahima Yattara koronavirüs günlerinde oyunculara özel idman programları hazırladıklarını da söyledi.

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