20 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Galatasaraylı eski oyuncudan Uğurcan Çakır'a büyük övgü! "Türkiye'nin bir numarası"

G.Saraylı eski oyuncudan büyük övgü! Türkiye'nin bir numarası
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Ülkemizde bir dönem forması giyen, şu anda kariyerine 'da devam eden , 'un kalecisi için övgü dolu sözler kullandı. Çağıran, 24 yaşındaki file bekçisi için "'nin bir numaralı kalecisi" ifadelerini kullanırken, kariyeriyle ilgili itiraflarda da bulundu.

ekiplerinden 'un tecrübeli orta saha oyuncusu , Trabzonsporlu 'a övgüler yağdırdı. Sabah'a konuşan Musa Çağıran'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"UĞURCAN TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI KALECİSİ"

Türk futbolculardan kimleri beğeniyorsun? Avrupa'da iyi şeyler yapacağına inandığın biri var mı?

İrfan Can, Dorukhan var... Yaşlarının kat be kat üstü olgunlukla oynuyorlar. Abdülkadir Ömür büyük yetenek. Uğurcan Çakır'ın maşallahı var, bana göre 'nin bir numaralı kalecisi... En son Rüştü abi vardı kaleci örneğimiz, yurt dışında üst seviyede forma giyen. Şimdi Allah nazarlardan saklasın Uğurcan'ı aynı şekilde görüyorum ve çok beğeniyorum. Kariyerimde gördüğüm en iyi kaleciler arasına adını yazarım.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN ETKİSİ OLDU"

Anadolu'dan A Milli Takım'a daha fazla oyuncu çağrılmasını değerlendirir misin?

En büyük etkenin yabancı sayısının artması olduğunu düşünüyorum. Büyük takımlarda daha fazla yabancı var. Artık takımların büyük çoğunluğu yabancı futbolcu ama tutunup oynayan Türkler, etkilerini daha fazla hissettirebiliyorlar. 'in de etkisi oldu, Anadolu'dan daha fazla ismin 'a gitmesine.

"GALATASARAY'DA YETERİ KADAR ŞANS YAKALAYAMADIM"

Kariyerinin hatırladığın en güzel dönemini nerede yaşadın?

'daydı. Çok güzel başarılar yakaladık, Kupası'na gittik, gruptan çıktık. Kesinlikle bir numaraya koyarım. Sonrasında Beşiktaş'tan teklif aldım ama olmadı. 'da yeteri kadar şans yakalayamadım.

Yattara: Trabzonspor benim hayalim haberin devamı

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