Nedelev Trabzonspor için hazır kıta
Botev Plovdiv’in devre arasında izin vermediği Bulgar oyuncu Todor Nedelev şimdi Bordo-Mavili yönetimden haber bekliyor
Trabzonspor'un ara transfer döneminde en çok istediği oyuncular arasında yer alan Todor Nedelev menajeri ile haber yollayarak, bordo-mavili kulübün kendisine ilgisinin olup olmadığını sordu. Botev Plovdiv ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun transferini devre arasında kulübünün izin vermemesi ve ekonomik olarak sürekli fiyat artışının olması nedeniyle gerçekleştiremeyen Bordo-Mavililer'in oyuncuyu takibi sürdürdüğü ancak farklı alternatifler üzerinde de durduğu öğrenildi. Scout ekibi bu sezon Bulgar liginde 7 gol 3 asistlik performans ortaya koyan Nedelev için yeni bir rapor hazırlığında olduğu belirtildi. Rakam düşerse Bulgar oyuncu kadroya katılabilir.
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