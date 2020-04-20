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TRABZONSPOR

Trabzon’da Iheanacho sesleri

Trabzon’da Iheanacho sesleri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

basını, ’un Sörloth’u satması durumunda ’ın golcüsü Kelechi İheanacho’yu kiralayacağını yazdı. Temasların sezon sonu başlayacağı vurgulandı

için Ada'dan flaş iddia… Alexander Sörloth için birçok kulüpten teklifi alan Bordo-Mavililer'in yıldız futbolcuyu yüksek bir bedelle satması durumunda ekibi 'ın forvet Kelechi İheanacho'yu transfer etmek istediğini yazdı. Fırtına'nın 'yu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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TAKIMDAN AYRILMAK ISTIYOR

Iheanacho'nun Leicester'da beklediği patlamayı bir türlü yapamadığı için ayrılmak istediği öğrenildi. Golcü oyuncu daha çok forma şansı bulacağı bir
takıma imza atmak istiyor. Trabzonspor'un Iheanacho için Sörloth'un durumuna göre sezon sonunda Leicester ile görüşeceği belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Iheanacho, 8 gol attı, 4 asist yaptı. Nijeryalı ligde 7 kez ilk 11'de oynadı.

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