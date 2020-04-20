Trabzon’da Iheanacho sesleri

İngiliz basını, Trabzonspor’un Sörloth’u satması durumunda Leicester’ın golcüsü Kelechi İheanacho’yu kiralayacağını yazdı. Temasların sezon sonu başlayacağı vurgulandı

Trabzonspor için Ada'dan flaş iddia… Alexander Sörloth için birçok kulüpten transfer teklifi alan Bordo-Mavililer'in yıldız futbolcuyu yüksek bir bedelle satması durumunda İngiliz ekibi Leicester'ın Nijeryalı forvet Kelechi İheanacho'yu transfer etmek istediğini yazdı. Fırtına'nın Iheanacho'yu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

TAKIMDAN AYRILMAK ISTIYOR



Iheanacho'nun Leicester'da beklediği patlamayı bir türlü yapamadığı için ayrılmak istediği öğrenildi. Golcü oyuncu daha çok forma şansı bulacağı bir

takıma imza atmak istiyor. Trabzonspor'un Iheanacho için Sörloth'un durumuna göre sezon sonunda Leicester ile görüşeceği belirtildi.



Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Iheanacho, 8 gol attı, 4 asist yaptı. Nijeryalı ligde 7 kez ilk 11'de oynadı.

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