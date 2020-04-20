20 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ramirez için ilk yoklama

Ramirez için ilk yoklama
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

Fırtına, maliyeti uygun, geleceği parlak isimleri kovalıyor 23’lük forvet için Liverpool Montevideo ile temas kuruldu.

Son dönemde transferde nokta atışı hamleler yapan bordo-mavililer bu politikalarını sürdürmeyi planlıyor. Marka isimler haricinde maliyeti uygun, geleceği parlak genç yıldız adayları peşinde de koşan Karadeniz temsilcisinin radarına takılan son isim Ignacio Ramirez oldu. Uruguaylı futbolcu ülkesinin takımlarından Liverpool Montevideo'da forma giyiyor. Scout ekibinin detaylı taramasına takılan 23 yaşındaki forvet için kulübü Liverpool Montevideo ile ilk temas kuruldu. Ramirez de Avrupa futboluna açılış kapısı olarak Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt
Sergen Yalçın'dan flaş Talisca yorumu Sergen Yalçın'dan flaş Talisca yorumu
Gaston Campi mutfakta şov yaptı Gaston Campi mutfakta şov yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör