19 Nisan 2020, Pazar
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Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın, Fırtına'dan ayrılma niyeti yok. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını dert etmeyen 35 yaşındaki futbolcu, sadece şampiyonluğa odaklanmış durumda.
Trabzonspor Joao Pereria ile imzalıyor! Sezon sonunda...
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da mevcut kadroda performansıyla memnun eden isimlerle sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bordo-mavililer, bu kapsamda Jose Sosa ve Filip Novak ile görüşürken Joao Pereira da gündeme alındı. Portekizli yıldıza yeni kontrat önerileceği ifade edildi.
Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın, Fırtına'dan ayrılma niyeti yok. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını dert etmeyen 35 yaşındaki futbolcu, sadece şampiyonluğa odaklanmış durumda.
Tecrübeli oyuncunun profesyonelliğinden veilerleyen yaşına rağmen istikrarından memnun olan Bordo-Mavili yönetimin en kısa zamanda Pereira'ya yeni kontrat önermesi bekleniyor.
Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Portekizli yıldız 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
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