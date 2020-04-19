19 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Joao Pereria ile imzalıyor! Sezon sonunda...

Sosa ve Novak derken Trabzonspor'da sürpriz imza!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

'in lideri 'da mevcut kadroda performansıyla memnun eden isimlerle sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bordo-mavililer, bu kapsamda ve Filip Novak ile görüşürken da gündeme alındı. Portekizli yıldıza yeni kontrat önerileceği ifade edildi.

ekibi 'un Portekizli sağ beki 'nın, Fırtına'dan ayrılma niyeti yok. Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını dert etmeyen 35 yaşındaki futbolcu, sadece şampiyonluğa odaklanmış durumda.

Tecrübeli oyuncunun profesyonelliğinden veilerleyen yaşına rağmen istikrarından memnun olan Bordo-Mavili yönetimin en kısa zamanda Pereira'ya yeni kontrat önermesi bekleniyor.

Bu sezon 'de 22 maçta forma giyen 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Nedelev Trabzonspor için hazır kıta haberin devamı

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