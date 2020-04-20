Uğurcan Çakır: O kupayı istiyoruz
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır futbolu özlediğini söyledi.
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır futbolu özlediğini söyledi. 23 yaşındaki eldiven "Koronavirüs sebebiyle evde olduğumuz günlerde kulübümüzün verdiği idman programı dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendimize bu dönemde iyi bakıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Ligler yeniden başladığında bir sakatlık yaşamamak için kendimizi hatır tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Uğurcan, bu sezon şampiyonluğa yakın olduklarını belirterek "O kupayı kaldırmayı ve taraftarımızla birlikte stadımızda kutlamayı çok istiyoruz. Bir an önce sahalara dönmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.
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