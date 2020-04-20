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TRABZONSPOR

Ekuban: Tekliflerle ilgilenmiyorum

Ekuban: Tekliflerle ilgilenmiyorum
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Rangers ve Celtic'in istediği Caleb Ekuban şu anda transfer teklifleriyle ilgilenmediğini söyledi.

Rangers ve Celtic'in istediği Caleb Ekuban şu anda transfer teklifleriyle ilgilenmediğini söyledi. Başarılı hücum oyuncusu "Şu aşamada sadece ligin sonunu ve burada kazanmaya yakın olduğumuz şampiyonluğu düşünüyorum. Trabzon'da mutluyum. Bunlar sezon sonu oturulur, konuşulur" ifadelerini kullandı.

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